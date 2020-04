Coronavirus, Catalfo: "Ok ad ammortizzatori sociali per colf e badanti"

Una forma di ammortizzatore sociale per le lavoratrici e i lavoratori del settore domestico è prevista nel decreto di aprile. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine di un incontro in videoconferenza sulla situazione del lavoro di colf e badanti. Alla discussione hanno partecipato anche sindacati e associazioni datoriali. Per i lavoratori sono previste "tutele anche in caso di malattia o quarantena".