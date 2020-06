Coronavirus, Catalfo: "Cig pagata a 6,9 milioni di lavoratori"

"Ad oggi la Cig è stata pagata a circa 6,9 milioni di lavoratori, il 92% del totale delle richieste fatte dalle aziende. Per la cassa in deroga, i beneficiari autorizzati dall'Inps sono 1.285.601 lavoratori. Di questi, sono stati forniti dalle aziende all'Istituto i dati necessari per il pagamento relativi a 1.100.000, dei quali 911.247 risultano già pagati". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, durante il questione time in Senato.