Coronavirus, Bce toglie il limite agli acquisti di bond per emergenza

La Bce si dà la massima flessibilità nel suo programma per l'emergenza pandemica coronavirus, mettendo da parte le regole sul limite agli acquisti di bond come era stato per i piani precedenti. L'Istituto spiega che il limite agli acquisti, come quello della quota del 33% per ciascun Paese dell'area euro, "non dovrebbe essere applicato" in questo piano. Si tratta di una mossa senza precedenti.