Coronavirus, all'Inps 4,5 mln domande prestazioni per 8,8 mln di persone

All'Inps sono arrivato finora 4,5 milioni di domande per prestazioni legate all'emergenza coronavirus, per 8,8 milioni di beneficiari. Lo comunica l'ente previdenziale spiegando che solo per le indennità di 600 euro per gli autonomi si contano quasi 4 milioni di richieste (3.991.554). Altre 198mila le domande per la cassa integrazione per 2.896.000 persone e 108mila per l'assegno ordinario. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui