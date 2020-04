Coronavirus, allarme ambulanti: 60mila aziende a rischio

Confcommercio lancia l'allarme tracollo per gli ambulanti, con 60mila aziende a rischio chiusura per il lockdown seguito all'emergenza coronavirus. Secondo l'associazione di categoria Fiva (Federazione venditori ambulanti), "la chiusura della quasi totalità delle attività commerciali comporterà per il settore, se non si apre entro luglio, una perdita di oltre 10 miliardi di euro con il rischio che un terzo delle sue imprese chiuda definitivamente".