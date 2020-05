Violazione copyright, l'Agcom rimuove 26 canali Telegram

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento per violazione del diritto d'autore sulla piattaforma Telegram in seguito alla segnalazione dell'Associazione italiana editori: sono stati così bloccati 26 canali sui quali venivano diffuse illecitamente opere letterarie. Questi canali, spiega l'Agcom, mettevano a disposizione un catalogo sterminato di edizioni digitali di opere letterarie, fruibili in modalità download.