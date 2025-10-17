Conti pubblici, Giorgetti: "L'Italia torna in serie A, grande orgoglio"

"Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, commenta la promozione del rating dell'Italia da parte di Dbrs Morningstar. L'agenzia, infatti, ha alzato il rating dell'Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. Il governo Meloni, si legge nelle motivazioni, "si sta dimostrando stabile e credibile", con l'Italia che sta attraversando un "periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio".