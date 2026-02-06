Conti Amazon e crollo del Bitcoin innervosiscono i mercati
Indici europei in rosso dopo le perdite registrate a Wall Street e i timori per i maxi investimenti nell'intelligenza artificiale delel Big Tech. A Piazza Affari Stellantis cede il 14% dopo il profit warning, oggi l'incontro tra Iran e Usa in Oman
Partenza in rosso per le Borse europee nell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib apre in calo di mezzo punto percentuale con Stellantis che non fa prezzo dopo il profit warning, male anche Bpm dopo i conti (-2%) mentre Eni apre in rialzo.
CONTI AMAZON E TIMORI AI
Ieri altra seduta in calo a Wall Street, ancora una volta a causa dell’andamento del comparto tech. Come accaduto per Microsoft e Alphabet, gli ingenti investimenti per il 2026 annunciati da Amazon nell’intelligenza artificiale preoccupano gli investitori. L’azienda di Bezos prevede di investire circa 200 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel 2026, rispetto a una stima di 144,67 miliardi di dollari e negli scambi after hours il titolo è arrivato a perdere l’11%. Nel quarto trimestre, Amazon ha registrato un utile per azione di 1,95 dollari su ricavi di 213,39 miliardi di dollari, contro stime per 1,97 dollari su 211,33 miliardi di dollari. Nel complesso, per il 2026 le Big Tech prevedono di investire 660 miliardi di dollari per l'AI.
PROSEGUE IL CALO DEL BITCOIN
L’altro fattore che porta nervosismo sui mercati arriva dal crollo del Bitcoin, tornato ai minimi del 2024 poco sopra i 60mila dollari. La criptovaluta ha imboccato una strada al ribasso che l’ha portata a dimezzare il proprio valore e non sembra aver ancora trovato il punto per il rimbalzo. A differenza di altri cali registrati in passato, questa volta l’andamento sembra strutturale e non dovuto a prese di beneficio.
COLLOQUI IRAN-USA
Sullo sfondo resta in primo piano la geopolitica, con l’Iran che ha confermato l’intenzione di tenere colloqui con gli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump Jared Kushner sono arrivati in Oman per incontrare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Secondo le indiscrezioni, il dialogo verterà quasi esclusivamente sul piano di arricchimento nucleare dell’Iran. In vista dell’incontro, l’oro cede lo 0,4% mentre l’argento perde oltre il 6% e si porta a quota 72 dollari l’oncia. Il petrolio corre con il Brent a 68,3 dollari al barile (+1,2%) e il Wti a 64 dollari (+1,5%).Per il valutario, euro/dollaro a 1,1797 (da 1,179 di ieri in chiusura), con euro/yen a 184,8 (da 185,1) e dollaro/yen a 156,7 (da 156,54).