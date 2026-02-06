Conti Amazon e crollo del Bitcoin innervosiscono i mercati

COLLOQUI IRAN-USA

Sullo sfondo resta in primo piano la geopolitica, con l’Iran che ha confermato l’intenzione di tenere colloqui con gli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump Jared Kushner sono arrivati in Oman per incontrare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Secondo le indiscrezioni, il dialogo verterà quasi esclusivamente sul piano di arricchimento nucleare dell’Iran. In vista dell’incontro, l’oro cede lo 0,4% mentre l’argento perde oltre il 6% e si porta a quota 72 dollari l’oncia. Il petrolio corre con il Brent a 68,3 dollari al barile (+1,2%) e il Wti a 64 dollari (+1,5%).Per il valutario, euro/dollaro a 1,1797 (da 1,179 di ieri in chiusura), con euro/yen a 184,8 (da 185,1) e dollaro/yen a 156,7 (da 156,54).