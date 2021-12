Consob: Piazza Affari tornata a livelli pre-Covid

Cresce il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, riportandosi al livello pre-pandemia. Aumentano gli investimenti azionari, sale il numero delle società quotate ed è in netto miglioramento la redditività delle imprese. Lo rivela l'ultimo bollettino statistico della Consob, in cui si sottolinea appunto come, in relazione al Pil, la capitalizzazione di Piazza Affari sia salita, al 30 giugno, al 34,8% dal 32% dello stesso periodo del 2020.