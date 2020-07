Consiglio Ue, Italia propone maggioranza qualificata per ok ai fondi

Il governo italiano ha avanzato una modifica il meccanismo che puo' bloccare l'erogazione in fase di attuazione dei fondi del Recovery Fund. La proposta prevede che le decisioni vengano prese "a maggioranza qualificata e non all'unanimità". Al momento non trapelano altri dettagli. Ma dall'inizio il premier Giuseppe Conte si è opposto alla richiesta di Mark Rutte di prendere le decisioni sui piani di riforma, in Consiglio europeo, all'unanimità.