Confindustria: "Rischio recessione, la Manovra non sarà semplice"

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla situazione economica italiana. "C'è rischio stagnazione e possibile recessione: molte filiere del lusso italiano sono collegate alla filiera tedesca. Il fatto che la Germania non vada bene non è un segnale positivo per l'Italia". Boccia ha poi sottolineato che la Manovra economica, pur essendo una "priorità da affrontare", "non sarà affatto semplice".