Confindustria: governo fermo, subito riforme per fisco e lavoro non costano

Le riforme necessarie per spendere i miliardi che arriveranno dall'Europa non sono state nemmeno impostate". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Si fa un gran parlare di come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dall'Europa. Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno impostate", ha aggiunto. "Il governo è ancora troppo attendista".