Confindustria boccia il governo e presenta il suo piano per l'Italia

Grande attesa per il discorso del numero uno di viale dell'Astronomia agli Stati generali dell'economia: Bonomi annuncia un piano preciso per il rilancio del Paese

Attesa agli Stati generali dell'economia per l'intervento di Confindustria, che ha già espresso forti critiche nei confronti dell'operato del governo. L'antipasto è arrivato dalle dichiarazioni del presidente dell'associazione Carlo Bonomi, che alla stampa estera ha fatto sapere: "Mi sarei aspettato che, con le convocazioni a Villa Pamphili, il governo presentasse un piano ben dettagliato, con un cronoprogramma, con gli effetti attesi, in quanto tempo, gli effetti sul Pil. Questo piano non l'ho visto, sarei curioso di leggerlo. Vorrei ascoltarlo”.

PIANO ITALIA 2030

Come Confindustria, ha aggiunto Bonomi, “siamo positivi e propositivi. Andremo a Villa Pamphili dicendo quello che pensiamo e soprattutto presentando un nostro piano ben preciso che sarà pubblicato. Ne abbiamo fatto un libro", intitolato "Italia 2030".

PROBLEMI DI LUNGA DURATA PER L'ITALIA

"Noi veniamo da errori di lunga durata", dice il presidente di Confindustria parlando ai corrispondenti in Italia della stampa estera, in quello che è stato il primo incontro con la stampa da leader degli industriali. Tra i problemi di "lunga durata" in Italia, Bonomi ha accennato all'assetto demografico ("siamo tra i Paesi occidentali quello che ha più problemi di demografia"). Inoltre, per il numero uno degli industriali il nostro "è un Paese che viene fuori da 25 anni di bassa produttività, su questo non siamo mai intervenuti".

NO ALL'INGRESSO DEL PUBBLICO NELL'ECONOMIA

Sotto accusa "soprattutto" c'è la "propensione del pubblico a entrare nella dimensione di gestore dell'economia, per esempio nel caso di Alitalia, o dell'Ilva”, casi in cui “vediamo i danni che ha prodotto". "Noi ci crediamo, non molliamo e ci impegneremo affinché questo Paese possa esprimere quelle potenzialità che ha e di poter mettere in campo quei modelli, come ha la Germania, di rapporto tra istituzioni e parti sociali che hanno consentito in 21 ore di discussione di mettere in campo 15 pagine ed un bazooka di 120 miliardi per rilanciare l'economia", ha concluso Bonomi.

LA REPLICA DI CONTE

In attesa del confronto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affidato a Fanpage.it una replica: “Mi dicono che quando c'è un nuovo insediamento c'è una certa ansia da prestazione politica. Io dal dottor Bonomi e da tutti gli associati mi aspetto un'ansia da prestazione imprenditoriale, è questo il loro scopo”.

