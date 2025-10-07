Confcommercio al Comune di Roma: no domeniche ecologiche durante i saldi

La Confcommercio di Roma chiede al Campidoglio lo stop delle domeniche ecologiche e più aperture della Ztl in centro durante i saldi di gennaio. "In vista dei saldi invernali che prenderanno avvio il 5 gennaio 2026, salvo deroghe, chiediamo di non prevedere domeniche ecologiche a gennaio oppure di fissarle non prima del 25, così da non compromettere un momento importante per la ripresa dei consumi", dice il presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard. La giunta capitolina per ora ha fissato le prime due domeniche ecologiche della stagione 2025-2026 il 9 novembre e il 7 dicembre.