Con Raiffeisen misuri quanto è sostenibile il tuo fondo

Un sito tutto dedicato ad analizzare e rivelare i veri

elementi di sostenibilità

Raiffeisen Capital Management

dei fondi comuni attraverso l'utilizzo d'avanguardia di dati certificati. È rcmreport.it di, dedicato ai Raiffeisen SustainAbility Report.

LO SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA PROPRIETARIA

Raiffeisen

sostenibilità

Alla base del nuovo progetto dic'è lo sviluppo di una metodologia proprietaria che misura ladi ogni singolo fondo della casa, definendone non soltanto il valore assoluto ma anche il posizionamento in riferimento ai fondi concorrenti di mercato.

MISURARE LA SOSTENIBILITÀ

fattori ESG

Raiffeisen

fondi della stessa categoria.

Ma cosa si intende con “misurare la sostenibilità”? Significa prendere in considerazione gli aspetti legati ai cosiddetti, ovvero gli aspetti sociali, ambientali e di buon governo delle aziende. In quest'ottica, nel report trimestrale ESG dei fondi di, viene illustrato il punteggio di qualità ESG che misura il livello complessivo di sostenibilità del fondo preso in considerazione rispetto a un punteggio medio deiInoltre sono elaborati i punteggi per ogni singola dimensione (E, S e G) della sostenibilità.

CONTROVERSIE AZIENDALI

controversie aziendali

Nel report viene riportata anche la misura dell'esposizione del fondo alle, ovvero agli scandali o alle problematiche che possono portare a contenziosi giudiziari, che non sono solo una criticità per le aziende ma che rappresentano un grosso rischio anche per gli investitori.

IMPATTI SOCIO-AMBIENTALI

Raiffeisen

Anche gli impatti socio-ambientali trovano spazio nel report di. Gli indicatori relativi a questi impatti sono calcolati e rendicontati rapportandoli ad ogni euro di ricavo o al valore di mercato complessivo dell'emittente stesso, ponderando il risultato ricavato per il peso percentuale che lo stesso ha all'interno del fondo (o del benchmark) analizzato.

ALLINEAMENTO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ONU

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Un capitolo del report è dedicato alla misura dell'allineamento agli. Una sezione che consente di conoscere a quali obiettivi e per quanto il proprio fondo contribuisce a raggiungere il traguardo, fissato dai 17 SDGs della Nazioni Unite.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

ESG

Raiffeisen

aspetti ambientali,

L'innovativo report trimestraledisi contraddistingue non soltanto per la profondità delle analisi dei diversi parametri di sostenibilità misurati per ciascun fondo. Presenta infatti due importanti elementi distintivi a cominciare dalle modalità di calcolo dei punteggi nelle tre diverse dimensioni ESG. Queste differiscono rispetto al calcolo del “punteggio di qualità ESG” poiché in ciascuno dei tre punteggi vi è una forte considerazione di come le differenze settoriali incidano in maniera diversa suglisociali e di buon governo.

CATEGORIA MORNINGSTAR CON LA STESSA CLASSIFICAZIONE SFDR

ottica comparativa

fondi comuni di investimento

In secondo luogo, al fine di poter effettuare paragoni omogenei, è implementata una regola generale: scovare ed analizzare le differenze tra fondi che potrebbero apparire simili, in modo che ciascuno dei punteggi relativi al fondo venga illustrato incon la media dei suoi diretti “concorrenti”. Questi ultimi sono ricavati dall'insieme di fondi che condividono la stessa Categoria Morningstar, società specializzata nelle ricerche e analisi sui, e la stessa classificazione di sostenibilità “SFDR” (articolo 6, o 8, o 9), regolamento Ue che classifica i fondi in base a specifiche caratteristiche di sostenibilità.

LA FILOSOFIA DEI RAIFFEISEN SUSTAINABILITY REPORT

investimenti responsabili

risultati ESG

Raiffeisen

Raiffeisen Capital Management

Negli ultimi anni glisono cresciuti in modo sostenuto. Di pari passo è aumentata la quantità dei dati misurabili e verificabili, grazie anche all'entrata in vigore della normativa europea SFDR. Di conseguenza, oggi quantificare e comparare iè diventato molto più semplice ed efficace. Nel 2021ha deciso di misurare l'effettiva sostenibilità dei propri fondi allo scopo di mostrare la distanza e la distintività della sostenibilità di. I Raiffeisen SustainAbility Report nascono come strumento che permette di verificare il doppio rendimento del fondo sostenibile: finanziario, ma soprattutto extra-finanziario.