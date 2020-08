Commercio, Istat: l'export continua il recupero, +14,4% a giugno

Prosegue il recupero dell'export italiano verso i Paesi Ue ed extra Ue. A giugno l'Istat stima una crescita per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+16,1%) che per le esportazioni (+14,4%), rispetto a maggio. Su base annua si registra però ancora un'ampia flessione dell'export (-12,1%), ma in netta e progressiva attenuazione rispetto a maggio (-30,4%) e aprile (-41,5%).