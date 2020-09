Commercialisti, sciopero revocato dopo aperture del Mef

I commercialisti hanno revocato lo sciopero indetto dai sindacati, con il sostegno del Consiglio nazionale, che sarebbe dovuto scattare il 14 settembre e protrarsi per 8 giorni. La decisione è stata presa dopo le aperture del ministero dell'Economia sulla moratoria per le sanzioni per i versamenti fino al 30/10 e su un tavolo di confronto sulla riforma fiscale.