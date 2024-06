Come investire oggi sul futuro dell'IA, un mercato da 1.200 miliardi di dollari

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa ha innescato un importante boom degli investimenti. Si stima che nei prossimi decenni le società che offrono e utilizzano l’IA saranno al centro della crescita economica e della creazione di ricchezza. In particolare il lancio di ChatGPT ha segnato una svolta per l’IA e la sua diffusione, e la gamma di problematiche che questa tecnologia è in grado di risolvere continua a crescere a ritmo sostenuto. Nel suo nuovo report, intitolato “Artificial intelligence: Sizing and seizing the investment opportunity”, il Chief Investment Office di UBS Global Wealth Management traccia un quadro di riferimento della catena del valore per l’universo investibile dell’IA, descrivendo la creazione di valore in questo settore con una prospettiva di tipo bottom-up.