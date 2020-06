Come cambia la spesa finita l'emergenza: meno farina, più make-up

Con la fine del lockdown cambia anche la composizione dei carrelli della spesa degli italiani: meno farina, tinte per capelli e disinfettanti, più make-up, bevande per sportivi e anche condom. Lo rivela un'analisi di Coop Italia sugli acquisti dei loro clienti, presentata nella conferenza stampa "Coop e la fase 2: le iniziative per la ripartenza".

MENO SCONTRINI, SALE L'IMPORTO MEDIO

Dopo la spesa da bunker, che ha caratterizzato le prime tre settimane di emergenza Covid, fino al 15 marzo, si sono affermate nuove abitudini di consumo con meno accessi ai supermercati: gli scontrini sono diminuiti del 40% a marzo e aprile e l'importo medio è salito a 46 euro dai 26 dei mesi precedenti.

MENO FARINA, VOLANO LE MASCHERINE

Nella fase 2, a maggio, queste tendenze sono rimaste, ma i consumatori hanno rallentato gli acquisti "protagonisti" del lockdown: la crescita tendenziale della farina è passata dal 180% di aprile al 68% di maggio, quella delle tinte per capelli è scesa dal 165% al 30%, complice la riapertura dei parrucchieri, quella di disinfettanti dal 280% al 59%. D'altra parte, da quando si può uscire più liberamente è scattata la caccia alle mascherine, con gli acquisti che hanno segnato +21mila %.

ACCELERAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

Per il prossimo futuro, l'indagine mostra come l'attenzione sarà dedicata soprattutto ai prezzi dei prodotti (per l'85%), seguiti dalla sicurezza degli alimenti (80%) e dal rispetto dei lavoratori 75%. In particolare, il gruppo prevede un'accelerazione dei servizi digitali, non solo come e-commerce ma anche nei punti vendita: tra le tendenze che si stanno affermando, dopo lo smart-working e lo smart-learning, si sta diffondendo anche lo smart-cooking, con la tecnologia in aiuto per chi sta ai fornelli.

