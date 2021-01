Come abbinare sostenibilità e rendimento nella ricetta di J.P. Morgan Asset Management

Gli investimenti sono sempre più sostenibili. Tanto più cresce la conoscenza del mondo Esg, tanto aumenta l'interesse: la maggiore conoscenza, infatti, è caratteristica degli investitori. Secondo una recente indagine della Consob, emerge che chi investe è sempre più attento a farlo seguendo i criteri Esg, ossia quelli ambientali, sociali e di governance.

PERCHÉ INVESTIRE IN MODO SOSTENIBILE?

Se la sostenibilità è una preoccupazione crescente per gli investitori, per J.P. Morgan Asset Management diventa strategica la gestione del rischio, al fine di cogliere opportunità in rapida evoluzione, allineando gli obiettivi finanziari a quelli non finanziari. In questo scenario, quindi, occorre selezionare l'approccio migliore.

I DIVERSI APPROCCI

Esistono diversi investimenti sostenibili, le soluzioni variano a seconda degli approcci. Si può semplicemente escludere le aziende in settori specifici (come i combustibili fossili, le armi, il tabacco) oppure si può decidere di privilegiare quelle che investono con l'obiettivo principale di ottenere benefici ambientali o sociali. Non esiste un approccio migliore di un altro: quello giusto per l'investitore dipende dai suoi obiettivi e valori.

CATTURARE LE OPPORTUNITÀ

“Crediamo che guardare al lungo termine porti a modelli di business sostenibili”, spiega Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing J.P. Morgan Asset Management. “Sappiamo che il modo in cui le aziende gestiscono i rischi e le opportunità relativi ai fattori Esg comporta numerose conseguenze per i loro risultati aziendali”. L'obiettivo è definire un approccio sostenibile in linea con le esigenze del cliente per offrire una soluzione dedicata.

INVESTIRE IN MODO SOSTENIBILE CON J.P. MORGAN AM

La tradizione si unisce all'esperienza: in J.P. Morgan Asset Management l'approccio agli investimenti sostenibili può fare affidamento sulla competenza di oltre 200 analisti in tutto il mondo che offrono oltre 450 strategie di investimento integrate Esg in tutte le classi di attivo. Tradotto nella pratica quotidiana, questo si è concretizzato in circa 700 progetti dedicati ai temi Esg organizzati con singole aziende ogni anno.

COME UNIRE SOSTENIBILITÀ E RENDIMENTO

In J.P. Morgan Asset Management conoscono il modo in cui le aziende gestiscono i rischi e le opportunità relative ai fattori Esg, con le conseguenze sui risultati aziendali. “Definiamo l'integrazione Esg come l'inclusione sistematica dei fattori Esg finanziariamente rilevanti nell'analisi e nelle decisioni di investimento, con l'obiettivo di migliorare i rendimenti a lungo termine aggiustati per il rischio”, commentano gli esperti di J.P. Morgan Asset Management. Il modello utilizzato incorpora i fattori Esg rilevanti sin dal 2016.

LE SOLUZIONI PER INVESTIRE

Le soluzioni offerte da J.P. Morgan Asset Management sono pensate per allinearsi agli obiettivi finanziari di ogni cliente. JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund, JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund, JPMorgan Funds – Emerging Markets, tra la gamma di fondi azionari “Best in class”, mirano alla crescita del capitale nel lungo periodo puntando su società sostenibili. Segue invece l'approccio positive tilt su tre livelli il fondo obbligazionario JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund. Le soluzioni proposte riguardano tutte le classi di attivo, spaziando dai fondi specifici a quelli che cercano di cogliere le migliori opportunità del mondo Esg, definiti anche ESG integrati.

Contenuto a cura di Financialounge.com