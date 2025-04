Colossal Biosciences a Financialounge.com: ecco come abbiamo riportato in vita il lupo preistorico

ECCO COME COLOSSAL BIOSCIENCES LAVORA ALLA DE-ESTINZIONE

Lamm ha anche chiarito, dopo alcuni dubbi sollevati dalla stampa internazionale, che il campo è quello della de-estinzione, anche se non è possibile clonare al 100% le specie estinte perché il dna si è degradato. “Però si possono prendere delle parti del dna antico, non dei dinosauri perché qui andiamo troppo indietro – ha precisato il ceo di Colossal Biosciences – e con l’ingegneria si può sviluppare in modo nuovo. Così come in Jurassic Park, nel film, noi creiamo una combinazione di dna vecchio del lupo con quello del lupo nuovo, così come in Jurassic Park si faceva con i dinosauri. Quindi noi utilizziamo soltanto il dna di un’unica specie, mentre in Jurassic Park si usavano tante specie diverse”.