Coldiretti: con obbligo green pass sul lavoro a rischio forniture cibo

facebook

L'obbligo del green pass sul posto di lavoro metterebbe a rischio le forniture alimentari del Paese: lo afferma la Coldiretti sottolineando che nelle campagne la raccolta di frutta e verdura è in piena attività, mentre tra poche settimane inizierà la vendemmia. A preoccupare sono gli ostacoli per l'arrivo dei 368mila lavoratori provenienti da 155 Paesi diversi che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura.