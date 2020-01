Coca Cola da Catania in Albania, Luca Busi: "Nuove tasse sono insostenibili" 

"Siamo sconvolti dalla superficialità del governo, con Sugar tax e Plastic tax non ha considerato gli impatti sulla produzione. Sono tasse messe per battere cassa e per distruggere", così Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Catania, l'azienda che da oltre cinquant’anni produce, imbottiglia e distribuisce le bibite della Coca Cola, spiega a Tgcom24 le ragioni di una delocalizzazione "forzata". "Saremo costretti a ridurre il fatturato e quindi il personale, e come conseguenza dovremmo spostare la produzione in Albania per ammortizzare i costi", dice a malincuore.