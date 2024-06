Claudio Graziano, la carriera dell'ex capo di stato maggiore e presidente Fincantieri

Nato a Torino nel 1953, il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, trovato morto lunedì mattina nella sua abitazione, ha passato la sua vita nelle Forze armate. Dopo essersi diplomato all'Accademia Militare di Modena ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche Militari e le lauree in Scienze Diplomatiche ed Internazionali presso l'Università degli Studi di Trieste, il Master in Scienze Strategiche e la specializzazione universitaria in Scienze Umane presso l'Accademia Agostiniana di Roma.