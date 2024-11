La Cina a Trump: "Nessuno vincerà una guerra commerciale"

"Nessuno vincerà una guerra commerciale o una guerra tariffaria" tra Usa e Cina. A sostenerlo è il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, in merito alle minacce del presidente eletto americano Donald Trump sull'imposizione di ulteriori dazi al 10% su tutto l'import made in China. "La Cina ritiene che la cooperazione economica e commerciale" bilaterale sia "reciprocamente vantaggiosa", ha aggiunto Liu. Trump ha affermato che i dazi rimarranno finché la Cina non fermerà il flusso di droghe illegali, in particolare il Fentanyl, verso gli Usa.