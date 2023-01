Cina, surplus dicembre giù a 78 mld: crolla export a -9,9%

La Cina registra a dicembre un surplus commerciale di 78 miliardi di dollari, in calo sui 93,7 miliardi dello stesso mese del 2021, ma meglio dei 76,2 miliardi attesi alla vigilia dagli analisti.

Secondo i dati delle Dogane cinesi, l'export ha segnato un crollo annuo del 9,9% (le stime erano a -10% dopo il -8,7% di novembre), in calo per il terzo mese di fila con la debole domanda internazionale per l'alta inflazione e le rotture della supply chain. Tonfo dell'import per il terzo mese consecutivo.