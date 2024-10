Cina, maxi piano di rilancio dell'economia: emessi bond speciali per 325 miliardi di dollari

Un piano per rilanciare l'economia della Cina "nei prossimi tre mesi al servizio di un ampio raggio d'iniziative" che prevede l'emissione di obbligazioni speciali del Tesoro per 2.300 miliardi di yuan (poco più di più di 325 miliardi di dollari). E' quanto ha annunciato il ministro delle Finanze Lan Fo'an in un briefing, rimarcando l'importanza di "supportare le grandi banche commerciali statali nel ricostituire il capitale di primo livello, migliorare la resistenza al rischio e le capacità di prestito degli stessi istituti e servire meglio lo sviluppo dell'economia reale". In generale "i rischi del debito locale sono sotto controllo", ha assicurato Lan.