Cina, il tasso d'inflazione cresce più delle attese: +2,5% a giugno

A giugno il tasso d'inflazione è cresciuto oltre le stime, segnando un rialzo del 2,5% rispetto alla previsione del +2,4% e di un precedente aumento del 2,1%.

Invariato il tasso su base mensile, a fronte di un precedente calo dello 0,2% e di una flessione prevista dello 0,1%. I prezzi alla produzione, per contro, sono in crescita del 6,1%, contro un rialzo atteso del 6% e una crescita in maggio del 6,4%.