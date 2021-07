Cina, il Pil nel secondo trimestre rallenta: "solo" +7,9%

-afp

La Cina ha registrato nel secondo trimestre 2021 un Pil in rialzo del 7,9% su base annua, sotto le attese degli analisti (+8,1%) e meno del balzo del 18,3% di gennaio-marzo legato al blocco delle attività per la pandemia del Covid-19 del 2020. L'Ufficio nazionale di statistica, nel rilevare che la crescita "non è ancora bilanciata", ha affermato che su base congiunturale il Pil è salito dell'1,3%, oltre l'1,2% stimato alla vigilia.