Cina, frena indice Pmi manifatturiero a febbraio: scivola a 49,2

L'indice Pmi manifatturiero segnala a febbraio un'altra contrazione dell'economia scivolando a 49,2, sotto il 49,5 di gennaio e il 49,5 atteso dai mercati. Per il terzo mese di fila, secondo l'Ufficio nazionale di stratistica, il trend è di frenata, la più rapida da febbraio 2016, anche per la concomitanza del Capodanno lunare. La produzione cede (49,5 da 50,9 di gennaio), per la prima volta da gennaio 2009 nel mezzo della crisi finanziaria globale.