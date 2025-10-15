La Cina sempre più in deflazione, -0,3% prezzi al consumo

La Cina scivola sempre più in deflazione. I prezzi al consumo di settembre hanno infatti segnato un calo dello 0,3% annuo, da -0,4% di agosto e contro stime a -0,1%. Su base mensile, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, il trend ha segnato un rialzo dello 0,1%, la metà dello 0,2% atteso e a fronte del dato invariato di agosto. I prezzi alla produzione, negativi ormai per tre anni consecutivi, hanno avuto un calo del 2,3% (-2,9% ad agosto), centrando le previsioni e il passo migliore da febbraio, in parte per le politiche di Pechino per contenere la guerra dei prezzi domestica, soprattutto nel settore automobilistico.