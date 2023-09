Cina, colosso immobiliare Country Garden evita il default

In Cina il colosso immobiliare Country Garden ha evitato il default.

Alle prese con una grave crisi finanziaria, il primo sviluppatore immobiliare privato cinese ha detto ai suoi creditori di aver effettuato il pagamento di cedole su due bond in dollari per 22,5 milioni totali entro la scadenza del 5-6 settembre del periodo di grazia di 30 giorni. Lo riporta Bloomberg, ricordando che i coupon erano in pagamento agli inizi di agosto e che gli obbligazionisti hanno parlato dell'episodio chiedendo l'anonimato.