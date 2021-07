Chiuso l'accordo di pace tra Mediaset, Fininvest e Vivendi: c'è la firma

ansa

Vivendi, Fininvest e Mediaset hanno comunicato che "è avvenuto il closing relativo all'accordo globale che hanno raggiunto per porre fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti". Fininvest ha acquisito il 5% del capitale sociale di Mediaset detenuto direttamente da Vivendi, ad un prezzo di 2,70 per azione (tenendo conto della data di stacco e del pagamento del dividendo, avvenuto rispettivamente il 19 luglio e il 21 luglio 2021).