Chiara Ferragni, il suo pandoro in vendita a cifre esorbitanti su eBay

Su eBay, il pandoro "Pink Christmas" firmato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco è in vendita a cifre esorbitanti: si arriva a offerte di 300 euro.

C'è chi prova a cedere il dolce, chi la sola scatola - a 100 euro - e addirittura chi il fiocco della confezione (a 50 euro). Un fenomeno che si sta verificando in diversi siti di compravendita, come segnala Coldiretti, sottolineando che mentre i saldi arrivano anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno, che possono essere offerti anche a sconti che arrivano fino al 70%, l'opportunità non vale certo per il dolce promosso dall'influencer.