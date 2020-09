Cgil, Landini: importante che Parlamento confermi blocco licenziamenti

"E' importante che il Parlamento confermi il blocco dei licenziamenti perché come noto ci sono anche delle richieste, a partire da Confindustria, di metterlo in discussione e questo vuol dire, per quest'anno, avere gli ammortizzatori sociali". Lo ha detto a Napoli il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la giornata di mobilitazione nazionale "Ripartire dal lavoro" indetta dalla Cgil, Cisl e Uil.