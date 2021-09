Cgia Mestre: a rischio usura oltre 176mila imprese, una su tre è al Sud

Sono poco meno di 176.400 le imprese italiane che si trovano in sofferenza economica e, tra queste, una su tre è ubicata nel Sud Italia. Lo riferisce la Cgia di Mestre, precisando che si tratta di società non finanziarie e famiglie produttrici segnalate come insolventi alla Banca d'Italia. Una "bollinatura" che, per legge, non consente di accedere ad alcun prestito. Da qui il rischio di chiudere o di scivolare tra le braccia degli usurai.