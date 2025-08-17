Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
In tutte le regioni

Cgia: crolla l'artigianato in Italia, 400mila unità in meno in 10 anni

17 Ago 2025 - 00:05
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti nel nostro Paese ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l'anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22%). In sostanza in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna. Anche nell'ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2024 e il 2023 il numero è sceso di 72mila unità (-5%). La riduzione ha interessato tutte le regioni d'Italia, nessuna esclusa, secondo l'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell'Inps.

artigianato
cgia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri