Cgia: crolla l'artigianato in Italia, 400mila unità in meno in 10 anni

Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti nel nostro Paese ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l'anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22%). In sostanza in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna. Anche nell'ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2024 e il 2023 il numero è sceso di 72mila unità (-5%). La riduzione ha interessato tutte le regioni d'Italia, nessuna esclusa, secondo l'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell'Inps.