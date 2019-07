La tecnologia nel settore immobiliare Pubbliredazionale Cerchi casa in vendita o in affitto? Il primo appuntamento è interattivo La tecnologia va a servizio del settore immobiliare con PrimaVisita, che permette un viaggio da remoto nellʼappartamento da visionare

Cercare casa in vendita o in affitto diventa un vero e proprio lavoro, tra appuntamenti da una parte all'altra della città. Accade, poi, nel 90% dei casi che dopo la prima visita a un immobile non vi sia alcun seguito, come rivela uno studio del portale Casa.it. Arriva, però, ora un modo per risparmiare tempo e denaro, sia per il futuro acquirente sia per l'agente immobiliare: PrimaVisita. Si tratta del nuovo servizio tecnologico sviluppato da Casa.it che permette di visionare l'appartamento da remoto e in modo interattivo. Bastano un pc, un tablet o uno smartphone.

Con PrimaVisita, distanze e difficoltà nel raggiungere l’altra parte della città a un dato orario vengono così superate. Anche la disponibilità dell’inquilino e del proprietario a far visionare l'immobile, oppure case in località di vacanza, stanze in affitto per studenti fuorisede, ad esempio, non saranno più un problema.

Il servizio si basa sulle foto a 360° dell'immobile: esattamente come succede nel corso di una visita vera e propria, anche da remoto è l'agente immobiliare a far da cicerone in questo viaggio virtuale, scegliendo il percorso migliore per valorizzare al meglio la proprietà: l'operatore può vedere esattamente dove si posa lo sguardo del potenziale cliente e attirare la sua attenzione sui dettagli più significativi.



Nel corso della visita da remoto, inoltre, è possibile visionare la planimetria dell’immobile e la sua localizzazione su mappa.