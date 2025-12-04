Cdm conferma Carbone direttore dell'Agenzia delle Entrate

Il governo conferma Ernesto Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate e Roberto Alesse come direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Consiglio dei ministri, come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, ha deliberato, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, le due procedure per il rinnovo dei loro incarichi. Inoltre, sempre su proposta di Giorgetti, il Cdm ha deliberato il conferimento dell'incarico di direttore generale delle finanze, con contestuale proroga del collocamento in posizione di comando presso la stessa Direzione, a Giovanni Spalletta, dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate.