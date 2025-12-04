Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
il comunicato di Palazzo Chigi

Cdm conferma Carbone direttore dell'Agenzia delle Entrate

04 Dic 2025 - 22:09
© Ansa

© Ansa

Il governo conferma Ernesto Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate e Roberto Alesse come direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Consiglio dei ministri, come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, ha deliberato, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, le due procedure per il rinnovo dei loro incarichi. Inoltre, sempre su proposta di Giorgetti, il Cdm ha deliberato il conferimento dell'incarico di direttore generale delle finanze, con contestuale proroga del collocamento in posizione di comando presso la stessa Direzione, a Giovanni Spalletta, dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate.

agenzia delle entrate