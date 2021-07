ansa

Il Cdm ha approvato due norme per Embraco (gruppo Whirlpool) e per l'ex Ilva, proposte dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La prima consente ad Embraco l'accesso integralmente gratuito alla proroga della cassa per cessazione di sei mesi; la seconda norma permetterà all'ex Ilva di accedere alle tredici settimane di cassa integrazione in considerazione della rilevanza strategica dell'azienda.