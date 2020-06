Catalfo: 270mila richieste Rem, sventate 2.500 truffe su cassa integrazione

Le domande per il Reddito di emergenza presentate dai nuclei familiari "in 15 giorni sono 270mila, non poche". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, spiegando che la misura non sarà prorogata. Sul fronte cassa integrazione, invece, sono circa 2.500 le truffe scovate tra le domande all'Inps da parte delle aziende. Si tratta di "richieste irregolari", ha detto il ministro, come "lavoro fittizio o aziende inesistenti".