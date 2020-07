Castelli: presto pacchetto per la ristorazione, anche bonus consumi 

Arriva un nuovo pacchetto di aiuti per bar e ristoranti, con norme che saranno inserite nel prossimo decreto agosto. Lo dice il viceministro all'Economia Castelli, dopo l'incontro "positivo" con il settore della ristorazione: si va da un "fondo di garanzia per le locazioni delle attività in crisi" "all'esenzione della Tosap", fino agli sgravi per neoassunti. In più, annuncia Castelli, "dobbiamo incentivare il consumo, lavoriamo a una misura ad hoc".