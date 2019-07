Caso Mps, processo alla "banda del 5%": tutti assolti

Il Tribunale di Siena ha assolto Gian Luca Baldassarri, ex capo dell'area finanza di Mps, e gli altri 12 imputati al processo per l'inchiesta sulla cosiddetta "banda del 5%". Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero messo in piedi una serie di presunte "creste" milionarie su operazioni con Mps ai danni della stessa banca. Gli affari erano legati ad acquisti di prodotti finanziari negli anni 2008 e 2009. Ma per il giudice "il fatto non sussiste".