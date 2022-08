Case vacanza, Grecia resta paradiso accessibile: ecco dove comprare

Tempo di vacanze, in tanti si preparano a trascorrerle in

Grecia

isole greche

. Negli ultimi anno le isole elleniche hanno subito una significativa risalita dei costi del mattone, dopo lo stop della pandemia. Eppure le bellissimerestano ancora tra le più accessibili per chi intende comprare casa all'estero. Ecco dove comprare per spendere di meno.

I GRANDI CLASSICI

Santorini

Paros

Naxos

Corfù

Zante

Rodi

3mila e 500 euro

Mykonos

Dall'indagine di Immobiliare.it, che ha un portale di riferimento anche in Grecia, Spitogatos.gr, emerge come nelle più famose isole greche l'investimento immobiliare non supera quello delle grandi città.sono accessibili spendendo circaal metro quadrato. Unica eccezione, che ha toccato un costo record di 5.714 euro al metro quadro, superando Milano che, per la prima volta, nell'ultimo semestre ha sfondato la soglia dei 5mila euro al metro quadrato.

LE METE PIÙ ECONOMICHE

Rodi

1.554 euro al metro quadro

Zante

Corfù

Qual è la località più economica per chi desidera comprare casa in Grecia?, con prezzi che si aggirano in media attorno a. Poco sopra questa cifra, ben al di sotto del prezzo medio delle case in Italia (2.063 euro al metro quadro), si trova, con 1.685 euro al metro quadro. Terza posizione per, dove per comprare un immobile residenziale servono mediamente 1.700 euro al metro.

IL VERO AFFARE

Penisola Calcidica,

1.500 euro/mq.

D'accordo le isole, ma per chi vuole risparmiare ancora di più, deve restare sulla terraferma. Qui le cifre del mercato sono ancora più invitanti. L'eccezione è ladove servono solo 1.800 euro al metro quadro, nelle aree di Calamata e Nauplia i prezzi non superano iSotto i mille euro, 947 euro al metro quadro, per la precisione, per una casa a Kalambaka, meta non vicina al mare ma nota al turismo per le sue Meteore, complessi monastici quesi sospesi in aria, nella regione della Tessaglia.

LE METE PIÙ COSTOSE

Naxos

Paros

Santorini

3mila euro al metro quadro

Santorini

Tra le mete per cui si è costretti a pagare di più - ma comunque meno rispetto alle grandi città italiane - ci sono. A Naxos, la più famosa soprattutto per chi viaggia in famiglia, i prezzi richiesti da chi vende casa si fermano a 2.662 euro al metro quadro. Paros supera la soglia dei. La romanticaarriva a 3.333 euro al metro quadro. E Creta? Chi compra casa nella terra del Minotauro non paga più di 2mila euro al metro quadrato. Tutto sommano un buon affare.