Case, Censis: "Era più facile acquistarle in passato"

Nel complesso è calato il valore delle abitazioni: tra il secondo trimestre 2014 e il secondo del 2024 è diminuito in termini reali del 16,8%. Convince, fino a un certo punto, la legge Salva Casa. Il 44,5% esprime un giudizio positivo, il 31,3% negativo e il 24,2% non ha un'opinione al riguardo. Secondo il 37,9%, si tratta di una legge utile sia utile per l'economia e la società italiana. Il 32,4% non è convinto di ciò e il 29,7% non si esprime in proposito.