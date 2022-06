Caro carburanti, Patuanelli: 40 milioni già sul tavolo per filiera pesca

Per "la filiera della pesca sono già 40 milioni messi sul tavolo.

Tutte le azioni che stiamo facendo sia in Europa che in Italia ci vengono riconosciute come le migliori possibili". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "Dal momento in cui il problema è rappresentato dal caro carburante, le imprese non possono che chiedere un sostegno economico perché altrimenti non hanno liquidità per affrontare le attività delle loro aziende", ha spiegato.