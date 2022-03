Caro carburante, Berlusconi: Ue stabilisca un tetto massimo per le accise

"I prezzi della benzina e del gasolio - ricorda Berlusconi - hanno raggiunto record storici in Unione europea. In Italia hanno raggiunto rispettivamente i 2,2 e 2,1 euro per litro, con un aumento in un anno di 70 centesimi, il 50% in più.

La tassazione italiana pesa per la metà del prezzo totale a litro, con un'accisa di 63 centesimi sul gasolio e 73 sulla benzina. A questo va sommata l'Iva al 22%. Per questo, oggi, 70mila mezzi pesanti, non potendo far fronte ai rincari, sono rimasti fermi, mettendo a rischio i rifornimenti di generi alimentari".

