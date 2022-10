Caro bollette, Coldiretti: un italiano su 5 ha ridotto l'uso dei fornelli

Con la crisi energetica e i rincari in bolletta, quasi un italiano su cinque (19%) per risparmiare ha già rinunciato all'uso dei fornelli, cucinando di meno e indirizzandosi verso pietanze che non necessitano di essere cotte.

E' quanto emerge da un sondaggio della Coldiretti sull'impatto del caro energia nelle cucine del Paese. Un altro 53% ha adottato accorgimenti per risparmiare gas. Solo il 27% dei cittadini dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini di consumo in cucina.