Capodanno, Confcooperative: italiani spenderanno 1,7 miliardi di euro per il cenone

Per il cenone di Capodanno gli italiani spenderanno 1,7 miliardi, cioè 400 milioni meno rispetto al 2019 ma 300 in più rispetto al 2020. Lo sostengono le previsioni del Centro studi di Confcooperative, secondo cui tre famiglie su cinque organizzeranno comunque cene in casa con oltre 10 persone nonsotante la diffusione dei contagi da coronavirus. Un italiano su tre, inoltre, ha cancellato le vacanze per timori legati alla pandemia.