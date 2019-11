Capo stalla, un lavoro da 3mila euro al mese ma non tutti lo vogliono | Un allevatore: "Non abbiamo richieste" 

Il dato è reale: fino a 3mila euro netti al mese per gestire una stalla, l'importante è avere una laurea in veterinaria o in agronomia o una grande esperienza alle spalle. E' il boom del settore agricolo, soprattutto tra i giovani, che ha portato alla formazione di nuovi posti di lavoro, molto delicati e molto richiesti, come quello del capo stalla. "Può essere assimilata a quella di un direttore di azienda – spiega Paolo Faverzani, presidente di Anga Cremona, associazione giovani agricoltori -. In certi contesti si trova a gestire migliaia di mucche e dal suo lavoro dipendono fatturati da milioni di euro". Peccato però che a farsi avanti siano in pochissimi: "Non abbiamo avuto nessuna richiesta - dice un allevatore di Settimo Milanese ad Alanews - abbiamo posti vuoti".